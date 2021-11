Roma Gąsiorowska o trudnej relacji z ojcem: "NIE DAŁ MI MIŁOŚCI"

BBBBB 52 min. temu zgłoś do moderacji 45 0 Odpowiedz

Dobry pomysł! Myśląc o roślinie pozwala trochę cieplej pomyśleć o osobie, która odeszła. Mojego ojca też już nie ma, niewiele dobrych chwil z nim związanych pamiętam, za to dużo złych. Musiało minąć wiele lat by móc stwierdzić, że był pogubiony..... Ale jeszcze nie dojrzałam do decyzji, aby zaprosić go do mojego domu.... jako np.: roślinę