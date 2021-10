Roman Polański usłyszał NOWY ZARZUT! Prawnicy reżysera odmówili komentarza

Remy 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Oficjalnie nie poniósł konsekwencji, nieoficjalnie - stracił szanse na karierę w Hollywood, całe jego życie i przyszłość praktycznie legły w gruzach przez tą jedną imprezę z nastolatkami. Jak dla mnie to nawet większa kara za to, co zrobił, już pomijając że nie był jedynym winnym, bo oprócz niego to bawiło się tam sporo "panów". Facet jest jedną nogą w grobie i zasłużył na zapomnienie, niech się wszyscy zajmą Epsteinem czy Weinsteinem! To świeże sprawy, które mogą wymusić naprawdę poważne zmiany i służyć za przykład na przyszłość! No i taki Weinstein jest na tyle majętny i znany, że dotkliwie odczuje odsiadkę i odszkodowania dla ofiar!