Romeo Beckham ROZSTAŁ SIĘ z modelką Mią Regan. Victoria Beckham jest ZAŁAMANA: "Chciała budować potęgę"

Dzieci Victorii i Davida Beckhamów w centrum zainteresowania mediów

Romeo Beckham rozstał się z ukochaną. Mia Regan rozwija karierę modelki

Victoria Beckham jest zdruzgotana rozstaniem syna?

Victoria była wielką fanką Mii i miała nadzieję, że para może w końcu się pobrać. Wiadomo, że chce stworzyć wielką rodzinę gwiazd w stylu Kardashianów. Wydaje się to mało prawdopodobne - przynajmniej na razie. Nie może kontrolować tego, co dzieje się z jej dziećmi - choć bardzo by tego chciała - podaje źródło portalu "The Sun".