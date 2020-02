Romuald Lipko nie żyje. Muzyk Budki Suflera miał 69 lat

Marg 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Nie zapomné jak po koncercie wiele lat temu, podeszlam do niego z prosbá o autograf a on na to: "powtórz to jeszcze raz, masz piékny glos, taka mloda osoba a taki interesujácy glos". Speszylam sié bardzo ale od tamtej pory bylam dumna ze swojego glosu bo taki autorytet zwrócil na to uwagé. Spoczywaj w pokoju..