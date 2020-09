Rooney Mara i Joaquin Phoenix ZOSTALI RODZICAMI! Znamy płeć i imię dziecka

W maju światowe media obiegła wieść o tym, że Rooney Mara i Joaquin Phoenix oczekują wspólnego potomka. Laureat Oscara i jego znana ukochana co prawda postanowili nie komentować sprawy, ale hollywoodzcy informatorzy zapewniali, że dziecko pary jest już w drodze. Swego czasu paparazzi sfotografowali nawet ciężarną aktorkę podczas odwiedzin u siostry.

Choć zdawało się, że Rooney Mara i Joaquin Phoenix w końcu pochwalą się błogosławionym stanem aktorki, to ostatecznie nie zabrali w tej kwestii głosu. Co kilka tygodni pojawiały się jednak doniesienia o tym, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami, dlatego ich fani, wierząc informatorom portalu Page Six na słowo, gorliwie wspierali aktorską parę za pośrednictwem mediów społecznościowych.