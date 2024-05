Rosie Huntington-Whiteley relacjonuje poranek w Cannes, eksponując GOŁE POŚLADKI. Fanki załamane: "Cofnęłam lajka" (FOTO)

Rosie Huntington-Whiteley odsłoniła pupę na zdjęciu

Kochamy Cię bez nagości, po co to zdjęcie?; To było nieoczekiwane ze strony Rosie; Nacisnęłam "lubię to", ale potem cofnęłam lajka. Uwielbiam Twoją klasę, ale nie chcę, aby moja córka myślała, że to jest normalne; Trzecie zdjęcie było rozczarowujące, zwłaszcza, że zawsze uważałam Rosie za tę "elegancką" - napisali rozczarowani fani.