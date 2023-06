Royalsi pozdrawiają z balkonu Pałacu Buckingham. Książę Louis dokazywał, ale już nie sam. Dołączył do niego George (ZDJĘCIA)

W sobotę członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej znów mieli okazję do tego, by zaprezentować się przed poddanymi. Wszystko za sprawą Trooping the Colour, czyli corocznej uroczystości na cześć urodzin monarchy. Wydarzenie było szczególne, w związku z tym, że po raz pierwszy od 70 lat nie dotyczyło królowej Elżbiety II, a jej następcy, króla Karola III.