Rozalia Mancewicz jest W CIĄŻY! "Dziecko numer trzy na pokładzie" (WIDEO)

Rozalia Mancewicz zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki zwycięstwu w konkursie Miss Polonia w 2010 roku. Wtedy też wkroczyła pewnym krokiem do świata show biznesu, ale w ostatnich latach nieco się z niego ulotniła. Nic się jednak nie dzieje bez przyczyny, bo dziś mocno skupia się na życiu rodzinnym, w tym wychowywaniu dwójki dzieci.

Rozalia Mancewicz jest w trzeciej ciąży. Tak przekazała obserwującym radosne wieści

W marcu 2021 roku informowaliśmy, że Rozalia Mancewicz i jej mąż Marcin Jaworski przywitali na świecie drugą pociechę. Do ich syna Henryka dołączyła wtedy jego młodsza siostra, Natalia. W przeszłości sama wspominała, że marzy jej się czwórka pociech, bo sama ma trójkę rodzeństwa.

Wygląda na to, że konsekwentnie to marzenie realizuje, bo właśnie ogłosiła, że znów jest przy nadziei. Na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, w którym Rozalia prezentuje ciążowe krągłości na schodach, a syn przytula się do jej brzucha. Całość opatrzyła krótkim, ale wymownym komentarzem.