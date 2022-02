Rozanielona Esmeralda Godlewska pokazuje twarz NOWEGO UKOCHANEGO!

Życzliwy 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel, weź w końcu zmień algorytmy moderowania komentarzy, bo tutaj już same farmy trolli i ciągłe kasowanie siebie nawzajem. Po pierwsze - weryfikacja IP albo coś w tym stylu. Na innych portalach wp przecież to macie - nie można odświeżyć i dać sobie plusika drugi raz z tego samego IP. Kilka osób już opanowało do perfekcji manipulację łapkami, dlatego ich komentarze są zazwyczaj na żółto. Wystarczy skomentować jak tylko artykuł się pojawi, nabić sobie plusów aż komentarz przejdzie na żółte pole, a potem już reszta pudelkowiczów dodaje własne głosy. Jeśli ktoś chwilę później próbuje tak się wybić, to wystarczy mu nabijać łapki w dół. Po drugie - opcja "zgłoś" nie może być uzależniona od liczby łapek, bo teraz wystarczy zgłosić świeży komentarz raz, żeby go usunąć. A te w top są praktycznie nieusuwalne. Lepszą opcją jest zafixowanie liczby zgłoszeń np. na 50 czy 100 z różnych IP, wtedy też łatwo będą usuwane komentarze z farm trolli. Oczywiście farmy trolli też korzystają z różnych IP, ale jeśli w ciągu sekundy im się dolicza np. 50 łapek w górę, to wiadomo, że komentarz jest sztucznie podbijany, więc po trzecie - trzeba ustawić limit na szybkość zliczania głosów i zliczania zgłoszeń, bo farmy trolli będą chciały usuwać niesprzyjające komentarze.