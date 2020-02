Rozczarowana Kasia Warnke narzeka na brak ofert pracy: "Nic się nie szykuje..."

Mietek 2 godz. temu zgłoś do moderacji 311 22 Odpowiedz

Tak to jest, gdy gra się w słabych filmach Vegi. Do lepszego kina po tym szajsie ciężko się dostać :) Dobór ról trzeba planować lepiej, a nie kierować się tylko kasą bo to krótką droga. Pozdro dla męża bo też obrał taką samą ścieżkę kariery :)