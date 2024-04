Małgorzata Rozenek mówi o zwolnieniu z "DD TVN" i gorzko wyznaje: "Po trzech miesiącach już wiedziałam, że jest już POZAMIATANE"

Ostatnio celebrytka znalazła czas, aby wpaść na rozmowę do Żurnalisty . Tam nie zabrakło tematu związanego z "Dzień Dobry TVN". Rozenek tak naprawdę po raz pierwszy opowiedziała szczerze, jak czuła się, pracując w śniadaniówce . Podcaster zapytał ją, czy to marzenie ją rozczarowało.

Ja się nie spełniłam w roli zadającej pytania . I to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Trudno mi zadawać pytania i bardzo trudno było mi przejść z roli "to o mnie", "to o tobie" - wyznała.

Radosław patrzył na to zatroskany. To był trudny moment, bo długo trwał i był taką operacją na otwartym sercu, na ogromnych oczekiwaniach mnie względem mnie i takim poczuciu, że to sypie ci się na twoich oczach i nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jak temu zaradzić – wyjaśniła.