Roześmiana od ucha do ucha Kate Middleton zagrała w rugby NA WÓZKU INWALIDZKIM z osobami z niepełnosprawnościami (ZDJĘCIA)

Kamila 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Rozumiem że jak ktoś późno pójdzie do lekarza to można mu zaszyć w żołądku stare gacie i potem powiedzieć że to jego wina bo za długo zwlekał? Albo najpierw mu pleść że plombować nie warto bo teraz to tylko proteza a jak się pacjent zgodzi na protezę to mu już zawczasu zapowiedzieć że proteza też będzie ujowa i krzywa a winnym tej porażki znowu będzie pacjent bo źle poinstruował niedouczonego lekarza?