Roześmiani Natalia Szroeder i Quebonafide brylują na premierze dokumentu o Robercie Lewandowskim (ZDJĘCIA)

Joan Laporta, prezydent FC Barcelona: Jestem niesamowicie wdzięczny, że Robert i jego zespół zaprosili nas na pokaz, na wielkie wydarzenie dotyczące całego życia "Lewego". To szczęście, że Barcelona stała się częścią tego życia. Jako prezydent mogłem sprowadzić Lewandowskiego do Barcy i postrzegam to jako wielki honor. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takiego zawodnika u siebie. Mówimy o profesjonaliście i wielkim piłkarzu. Zdałem sobie sprawę, że bierze odpowiedzialność za całą drużynę. Oczywiście każdy napastnik myśli przede wszystkim o zdobywaniu bramek. Lewandowski skupia się również na zespole. Opiekuje się młodszymi piłkarzami. To dla mnie bardzo ważny element, bo pokazuje osobowość Roberta. Poza tym to uczciwy facet. Oddany temu, co robi. Posiada więc cechy, które bardzo cenię.