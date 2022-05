Rozgogolona Kristen Stewart z dekoltem do pasa przykuwa spojrzenia w kraciastym kombinezonie Chanel (ZDJĘCIA)

Rola Belli Swan w serii Zmierzch może i otworzyła Kristen Stewart drzwi do Hollywood, ale zarazem doprowadziła do zaszufladkowania, co było jej wyraźnie nie w smak. Dopiero w ostatnich latach Amerykanka przekonała do siebie uznanych reżyserów z branży, co zaowocowało ambitniejszymi niż dotychczas rolami. Wraz z rozkwitem kariery sporej metamorfozie uległ również "look" 32-latki: aktorka stawia teraz na nonszalancki, podszyty rock 'n' rollem styl, który stał się jej znakiem rozpoznawczym.