Rozgoryczona Weronika Rosati komentuje decyzję sądu: "TAKĄ MAMY RZECZYWISTOŚĆ"

Kochani, dzięki za miłe wiadomości - czuję się lepiej po kroplówce i dniu na świeżym, morskim powietrzu i słońcu. Jak to powiedział Arystoteles: "By uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim". Więc mam pamiętać teraz, by być nikim . Zabawne, bo motto antyprzemocowe Urzędu Miasta Warszawy to "Przemoc karmi się milczeniem". Pewnie dlatego przemoc się tak świetnie roztyła w Polsce, a teraz jeszcze bardziej w czasie pandemii.

Boję się tylko, by nagle teraz ofiary gwałtów, molestowań, pedofilii, mobbingu i oczywiście przemocy domowej, nie dostały nakazu milczenia, a do tego by nie zostały ukarane za opowiadanie o swoich krzywdach, bo ich wyznania szkodzą karierom ich oprawców i przeszkadzają w ich życiu prywatnym. Serio, to nie żart, tak to właśnie wygląda. Taką mamy rzeczywistość. Dobra, to od teraz będzie głównie "słodkie życie" pokazywane na Instagramie - stwierdziła gorzko aktorka.