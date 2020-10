Rozgoryczony Mikołaj Jędruszczak żali się, że producenci "Love Island" NIE KUPILI MU BILETU do Hiszpanii...

W wywiadzie nie mogło rzecz jasna zabraknąć wątku programu, który zapewnił Jędruszczakowi i Madeńskiej sławę, Love Island. Wyspa Miłości. Mikołaj podzielił się swoimi wrażeniami na temat drugiej edycji show, wyznał nawet, że miał okazję spotkać się z jego zwyciężczynią Julią i udzielić jej kilku porad. Tenisista skomentował także gościnny występ Sylwii podczas jednego z ostatnich odcinków minionej drugiej odsłony programu - Madeńska pojawiła się na Wyspie Miłości, by przeprowadzić taneczne warsztaty z finałowymi parami. Jędruszczak nawet nie próbował kryć swojego rozgoryczenia jej udziałem. Pierwotnie on również miał bowiem pojawić się w programie.

Mam żal do produkcji, że została zaproszona tylko Sylwia. Wstępnie był plan, żebyśmy pojechali jako para, ale zerwaliśmy i nie pasowaliśmy do scenariusza - zdradził.

Tenisista zarzekał się, że gdyby to jemu zaproponowano gościnny występ, z pewnością dołożyłby wszelkich starań, by zabrać ze sobą Madeńską - nawet jeśli ta miałaby w ogóle nie pojawić się w programie.

Wszystko, co się stało po "Love Island Sylwia zawdzięcza mnie, a ja jej. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Powiedziałem Sylwii, że gdybym to ja dostał zaproszenie, to bym powiedział, że pojadę tylko z Sylwią. Postawiłbym ultimatum, że zrobię to, ale chcę, żeby ta druga osoba miała korzyści - zapewnił.