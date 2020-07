Rozgrzana Anna Lewandowska chwali się imponującą muskulaturą Roberta. Jest czego pozazdrościć? (FOTO)

Onni 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona ma tyle kasy a wyglada na jakas fleja. Te usta suche.. moglaby cos zrobic zanim zrobila filmik. Tak w ogole co oni maja za zycie skoro ciagle w telefonach siedza? Zamiast wakacje razem spedzic to oni non stop zalewaja nas swoimi zdjeciami, filmikami, dziecmi(a niby tak prywatnosc chronia, to po co zdaje relacje z kazdej chwili?) choroba XXI wieku. Wspolczuje.