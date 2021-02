Różowowłosy Scott Disick zmierza na lunch z dziećmi i 19-letnią partnerką (ZDJĘCIA)

Luna 26 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

Zastanawia mnie czy właściwie dla tych dzieci jeszcze jest to zaskakujące gdy przy którymś z rodziców pojawia się nowa osoba. Oni wszyscy od maleńkiego dziecka co chwila obracają się wokół zmieniających się ludzi- jest, nie ma, jest, nie ma.. Dla nich to już chyba nie kest nic przerażającego..