Rozwścieczony Patryk Jaki wojuje z zawiłościami języka angielskiego w Parlamencie Europejskim: "Bekę ma z niego dziś pół Europy" (WIDEO)

Mnie bardziej razi to co mówi niż jak mówi. Bywa ze ktoś ma coś mądrego do powiedzenia a bariera językowa jest, ale to nie ten przypadek xD Np Zizek - jego angielski taak ciężko zrozumieć przez akcent a nikt chyba by nie wpadł na to żeby się czepiać, mówi jak mówi i tyle. Niby po ang dużo ludzi mówi lepiej, ale nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu, z polskim tak mam ze jak obcokrajowiec fo mnie mówi słabym polskim to i tak uważam ze miło ze się nauczył i słabo oceniać ze słabo bo już widzę np swój japoński gdybym siw uczyła - słaby by był na 100%😂