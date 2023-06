Rozzłoszczona Ida Nowakowska nie wytrzymała na wizji! Interweniować musiał reżyser "Pytania na śniadanie"...

Hhhhjj 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Emocjonalnie to brzmi okropnie eksmituje żonę nie każdy by się chciał znaleźć w takiej sutuacji. Ty. Się kierowała idą i ja rozumiem jest to okropne sama chęć eksmisji byłej żony. Tak samo jak brzmi okropnie zachowanie jednego z prezenterów pns donosić a policję na eks żonę albo pisać na ia do sądu. Rozchód, imy się ale zachowujmy się ferie do siebie do końca. Nie dziwię się zdenerwowania i frustracji idy. Ale jak zwykle wszystkiemu winna idą. A może zrobiono niepotrzebny szum medialny wobec tej sprawy. Oglądałam rano pns i nic mnie nie zbulwersowała normalna zwykła rozmowa pan na czerwonym dywanie.