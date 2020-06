Oto uczestniczki nowej edycji show DRUGIEJ SZANSY dla drag queens

RuPaul's Drag Race bez wątpienia stanowi kulturowy fenomen na skalę światową. Emitowany od 2009 roku show o rywalizacji utalentowanych drag queens stał się prawdziwym hitem amerykańskiej telewizji, a reprezentujące go uczestniczki bez problemu odnajdują się w różnych dziedzinach show biznesu. Dziś chyba nikt już nie zaprzeczy, że najbardziej charakterystyczne z nich mogą po programie liczyć na karierę z prawdziwego zdarzenia .

Choć zwyciężczynie hitowego show raczej nie mogą narzekać na brak propozycji zawodowych, to jednak miejsce na szczycie podium może zająć tylko jedna z nich. Z tego powodu kilka lat temu powstał specjalny program "drugiej szansy", który umożliwia pozostałym uczestniczkom kolejny raz stanąć do walki o główną nagrodę. RuPaul's Drag Race: All Stars było już świadkiem wielu spektakularnych powrotów, które wzbudzały niemałą sensację.