Russell Brand oskarżony przez cztery kobiety o BRUTALNY GWAŁT, napaść i znęcanie się! Były mąż Katy Perry zabrał już głos

Wygląda na to, że kolejny gwiazdor niebawem pozna na własnej skórze, co to znaczy "cancel culture" (kultura wykluczania). Russel Brand, bo o nim mowa, został oskarżony przez cztery kobiety o napaść na tle seksualnym. Do incydentów miało dojść w latach 2006–2013, gdy były mąż Katy Perry był prezenterem BBC i występował w hollywoodzkich filmach. Całą sprawę ze szczegółami opisały trzy brytyjskie tytuły: "The Sunday Times", "The Times" i "Channel 4 Dispatches", których właścicielem jest Rupert Murdoch.