Przed nami pierwszy proces "najmłodszego polskiego milionera"! "Będę walczył do upadłego o SPRAWIEDLIWOŚĆ" (ZDJĘCIA)

Anka 13 min. temu

Kolejny niewinny. A przecież są nagrania jak wkręcają jego pracownicy ludzi, nawet jest tam jego głos. Bezczelnie się teraz wypiera. Ja mu w nic nie uwierzę, wiedział, co robi i myślał, że będzie tak jechał cały czas. Kiedyś go na castingu widziałam, jeszcze przed tymi biznesami. Fajny, młody chłopak, pełen energii. A potem uwikłał się w jakieś układy, kasy się zachciało i ma teraz to, co ma.