Pogrzeb Roberta Smoktunowicza

Rihanna zawitała do Londynu na premierę jej nowej marki kosmetyków do włosów. Oczywiście wokalistka zadbała o dopasowaną do okazji stylizację, żeby nikt nie przegapił jej obecności. Tym razem wybór padł na ogromnych rozmiarów płaszcz, który nie tylko przypominał szlafrok, ale i eksponował atuty gwiazdy.