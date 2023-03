Rzadki widok: Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki maszerują RAZEM do "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Aktorzy nie należą jednak do grona tych znanych duetów, które obnoszą się ze swoją relacją. O tym, że para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, media i fani dowiedzieli się po fakcie.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki przyszli do "Dzień Dobry TVN". Opowiadali o pracy i związku

Choć Agnieszka i Antek raczej unikają wspólnych wystąpień publicznych, raz na jakiś czas robią od tej reguły wyjątek. Tak też było w niedzielę, gdy postanowili pojawić się w "Dzień Dobry TVN". Do śniadaniówki wybrali się jednak poniekąd zawodowo, ponieważ w ramach promocji nowego serialu ze swoim udziałem. Zasiadając na kanapie w "DDTVN", opowiadali o produkcji "Mój agent", ale i co nieco o tym, co ich łączy. Wspomnieli np., że ich miłość zrodziła się na planie "Czasu honoru". Zapewniali też, że godzenie życia prywatnego i zawodowego w ich przypadku idzie znakomicie.