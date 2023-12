RZADKI WIDOK: Danuta Stenka zabrała na salony dorosłą CÓRKĘ! Wiktoria ma słabość do tatuaży (FOTO)

Danuta Stenka zabrała córkę na salony

To nie pierwszy raz, kiedy dorosła już Wiktoria zapozowała razem z mamą na salonach. Dawno nie towarzyszyła jej jednak na branżowych wyjściach. Dopiero teraz widać, jak bardzo się zmieniła i dojrzała.

Tak dziś wygląda młodsza córka Danuty Stenki

Na najnowszych zdjęciach z pokazu celebrującego 25-lecie kariery Macieja Zienia widać, że Wiktoria ma słabość do kolczyków i tatuaży. Co prawda w czerwonej kreacji zasłoniła większość z nich, ale dumnie prezentowała wytatuowaną nogę. Wiktoria na pewno była zachwycona, mogąc uczestniczyć w takim wydarzeniu. W końcu moda to również jedna z jej pasji.