RZADKI WIDOK: Izabella Scorupco pokazała syna. Jacob skończył już 20 lat! (FOTO)

Izabella Scorupco to jedna z niewielu Polek, która może pochwalić się tym, że rzeczywiście zagrała w znanej produkcji w Hollywood. Lata temu aktorka wcieliła się w postać Natalii w filmie "Golden Eye". Mimo obiecującego startu, jej kariera nie nabrała jednak wystarczającego rozpędu. Co prawda sporadycznie pojawia się na małym ekranie, ale nie są to produkcje porównywalne rozmachem do filmu o Jamesie Bondzie.