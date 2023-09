RZADKI WIDOK: Jessica Ziółek publikuje zdjęcie BEZ MAKIJAŻU i wyznaje: "Maluję się tylko na ważne spotkania" (FOTO)

Jessica Ziółek opublikowała zdjęcie bez makijażu

No make up, please. Idealna skóra… nie istnieje! Nie martw się swoimi niedoskonałościami. Masz cienie pod oczami? To normalne! Ja też je mam wystarczy, że jestem zmęczona, niewyspana, wypije za mało wody i już. Uwielbiam chodzić bez makijażu, maluję się tylko na ważne spotkania czy eventy - wyznała Ziółek.