RZADKI WIDOK: Justyna Steczkowska pokazała MŁODSZEGO syna! "Kiedy te dzieci tak wyrosły?" (FOTO)

SPROSTUJ 25 min. temu zgłoś do moderacji 99 1 Odpowiedz

Pudel sprostuj informację na temat kierowcy wypadku syna Sylwii Pretti - podawałeś błędnie, że to nie on prowadził a według najnowszych informacji policji - kierującym pojazdem był jego właściciel, właścicielem był syn Sylwii i i to on spowodował wypadek w którym zginęło jeszcze 3 mężczyzn. Rodziny pozostałych ofiar, maja prawo do prawdziwych informacji, wolnych od pomówień jakoby ich dzieci spowodowały wypadek - co zresztą zrobiliście. Sprostujcie fałszywe informację, które rozpowszechniacie.