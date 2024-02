RZADKI WIDOK: Katarzyna Skrzynecka bez filtrów, makijażu i sztucznych rzęs! (FOTO)

Katarzyna Skrzynecka wraca do Polsatu

Zaczęło się, zmęczona, ale szczęśliwa. Próby charakteryzacji... próby muzyczne... próby kostiumów i choreografii, próby kamerowe w @telewizja.cyfrowy.polsat Aby skoordynować naszą gold 8-kę bardzo zapracowanych pozytywnych wariatów, start pracy w studio to 02:45 nocą, a koniec takiej doby dla niektórych około 23:30. Chyba, że któreś gna o 17:30 do teatru, by zagrać swoje wieczorne spektakle - to wtedy wyjątkowo wcześniej - czytamy.