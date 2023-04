RZADKI WIDOK: Książę William zabrał syna na mecz! George na trybunach naśladował ojca (ZDJĘCIA)

hmmm 28 min. temu zgłoś do moderacji 81 5 Odpowiedz

A dlaczego my nie możemy mieć swoich księciów itd? Dlaczego w ogóle zniesiono monarchię w Polsce? Ciągniemy teraz status republiki, bo takową wymyślił nam ZSRR, a my to przyjęliśmy i tak to kontynuujemy. Czy na pewno jest to powód do dumy, że decyzja o ustroju naszego Państwa zapadła bez pytania o zdanie narodu, a jak już odzyskaliśmy suwerenność, to akceptujemy stan rzeczy narzucony nam przez kogoś innego? Odpowiedzcie sobie sami.