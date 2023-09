RZADKI WIDOK: Maja Ostaszewska pozuje w Wenecji z 16-letnim SYNEM Franciszkiem! (ZDJĘCIA)

Podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji nie brakuje polskich akcentów. W gronie rodzimych gwiazd, które w ostatnich dniach miały okazję przechadzać się po czerwonym dywanie, we Włoszech znalazła się na przykład Maja Ostaszewska . Obecność aktorki na wydarzeniu nie jest rzecz jasna przypadkowa. Ostaszewska zagrała jedną z głównych ról w filmie Agnieszki Holland "Zielona granica", który w tym roku startuje w Konkursie Głównym Festiwalu w Wenecji. W miniony wtorek odbyła się uroczysta premiera dzieła polskiej reżyserki i nie zabrakło na niej również Ostaszewskiej. 51-latka na wydarzenie w eleganckiej i minimalistycznej stylizacji, która bez wątpienia przyciągała spojrzenia.

Maja Ostaszewska i Michał Englert pozują z synem. Franciszek ma już 16 lat

Ostaszewska i Englert doczekali się razem dwójki dzieci, 16-letniego Franciszka oraz 14-letniej Janiny. Syn pary aktualnie towarzyszy rodzicom podczas pobytu w Wenecji i to nie bez powodu. Franciszek wystąpił bowiem w reżyserowanym przez ojca konkursowym filmie, a nawet towarzyszył mu podczas piątkowej premiery produkcji. W sobotę Ostaszewska postanowiła upamiętnić rodzinną wyprawę do Wenecji na swoim instagramowym profilu. Aktorka podzieliła się z fanami kadrami, na których widać, jak wystrojona w elegancką stylizację pozuje w towarzystwie Englerta i ich 16-letniego syna.

Rodzina zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia na pokładzie łódki, wspólnie zapozowała także w okolicy miejscowej przystani. W dołączonym do fotografii opisie Ostaszewska nie ukrywała, że wspólna wyprawa na Festiwal w Wenecji jest dla niej wyjątkowa.

To Pani syn? Jaki piękny! Piękna rodzina (...); To syn w środku? Piękni wszyscy; Wielkie brawa dla Franka za wspaniały styl. Wam gratuluję i pozdrawiam; Piękny syn oraz rodzice; Super rodzina; Wow, jak ten czas leci, Franek to już mężczyzna; Cała mama; Ile piękna, klasy i talentu na jednym zdjęciu; Pasujecie tam jak mało kto - pisali internauci.