RZADKI WIDOK: Maja Ostaszewska świętuje urodziny partnera, publikując ich wspólne zdjęcie (FOTO)

Maja Ostaszewska cieszy się niezwykle dużą popularnością. 51-latka jest znana z wszechstronności i zdolności do odgrywania różnorodnych postaci z głębią i autentycznością. Mimo ogromnego zaangażowania w aktorstwo Maja udziela się również charytatywnie. Od wielu lat gwiazda wspiera działania na rzecz praw zwierząt i ich ochrony. To jednak nie koniec, pomagała również organizacjom walczącym o prawa uchodźców.

O ile nietrudno znaleźć w sieci informacje dotyczące kariery Ostaszewskiej, to inaczej sprawa ma się w przypadku jej życia prywatnego. Maja należy do tego grona celebrytów, którzy niezwykle chronią swoją prywatność. Wiadomo jednak, że na co dzień wiedzie szczęśliwe życie u boku Michała Englerta.