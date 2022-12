RZADKI WIDOK: Żona Pawła Golca pozuje do rodzinnej sesji świątecznej. Tak wygląda Katarzyna Golec (ZDJĘCIA)

Egosciu 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Edytki żadna nie przebije. Od lat tak samo fajnie wygląda. A co do wiary Braci Golców. Ja myślę, że oni wierzą szczerze bo w takim duchu wychowała ich Mama. Zło w kościele katolickim to księża/nie wszyscy ale myślę, że zdecydowana większość/ którzy są tak zadufani w Sobie że nie widzą iż czynią wiele zła, uważają się za bezkarnych bo ich nie obowiązuje prawo jak każdego z nas obywateli i nie postępują tak jak nakazuje Pan Bóg tj przede wszystkim nienawidzą bliznich i uważają się za bogów na Ziemi a przede wszystkim ludzi lepszych od każdego innego kto nie jest księdzem.Zresztą jak w każdym innym środowisku są też skłóceni ze sobą w wielu przypadkach. Sami mówią iż Pan Bóg kocha każdego z nas. Te słowa w ustach księży są puste. Dlaczego w kościele katolickim jest tak wielka pogarda dla drugiego człowieka. To księża zmienili kościół w coś złego. Tak uważam.