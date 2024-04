Rzecznik Polsatu KOMENTUJE zakaz pytań o Dagmarę Kaźmierską podczas "Tańca z Gwiazdami"

Po wielu latach spędzonych w należącej do grupy TVN stacji TTV, Kaźmierska przeszła do Polsatu. Tam z miejsca dostała własne reality show. Następnie dołączyła do obsady "Tańca z Gwiazdami" . Jej udział w programie od początku wzbudzał spore kontrowersje. Wielu osobom nie podobało się promowanie osoby skazanej za sutenerstwo w tzw. prime timie.

Rzecznik Polsatu komentuje zakaz pytania o Dagmarę Kaźmierską

Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej, to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania. My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja - przekazał "Wirtualnym Mediom".