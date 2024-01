Sąd wyraził zgodę na UPUBLICZNIENIE DANYCH osób związanych ze sprawą Epsteina. Wśród nich są politycy i sportowcy

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell krzywdzili nieletnie

Podejrzana śmierć Epsteina nie jest jednak końcem afery, która toczy się od 2015 r. To właśnie wtedy Virginia Giuffre złożyła pozew przeciwko Maxwell. Kobieta zarzuciła jej, że ułatwiała Epsteinowi wykorzystywanie seksualne, kiedy miała 16 lat. Oboje mieli też namawiać nieletnią do współżycia z ich bogatymi współpracownikami.

Do tej pory tożsamość większości osób powiązanych z działaniami Epsteina i Maxwell była owiana tajemnicą. To ma się jednak zmienić i to lada dzień. Zgodnie z decyzją sędzi federalnej Nowego Jorku dane niemal około 180 osób mogą zostać upublicznione po 1 stycznia.