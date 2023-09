Salma Hayek świętuje 57. urodziny, odsłaniając OBŁĘDNE ciało w skąpym bikini. Kopara opada? (ZDJĘCIA)

Salma Hayek już od lat zaliczana jest do chlubnego grona gwiazd, dla których czas się zatrzymał. Jednocześnie wciąż uchodzi za osobę, która ma zdrowy stosunek do medycyny estetycznej i nie goni za wieczną młodością, co dotknęło wiele z jej znanych znajomych. Aktorce samej zdarza się czasem zamieścić w sieci swoje zdjęcia w wersji saute, gdzie wyraźnie widać zmarszczki i siwe kosmyki okalające jej twarz.

Największe wrażenie robi jednak sylwetka Salmy, której pozazdrościć by jej mogła niejedna dwudziestolatka. Co więcej, Hayek utrzymuje, że wcale nie spędza żmudnych godzin na siłowni, bo zwyczajnie... nie ma na to czasu. Jej receptą na płaski brzuch jest ponoć specjalna metoda napinania mięśni.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Salma Hayek w najbardziej kontrowersyjnej kreacji oscarowej gali

Salma Hayek zachwyca sylwetką. Pokazała swoje zdjęcia w kostiumie kąpielowym

W sobotę Salma miała nie lada okazję do świętowania. Choć może trudno w to uwierzyć, Meksykanka skończyła właśnie 57 lat. Chcąc uczcić swoje święto, Hayek zalała swój profil gorącymi fotkami, do których pozowała na plaży w skąpym, czerwonym bikini podkreślającym jej "walory". Nie ulega wątpliwości, że na zamieszczonych zdjęciach gwiazda prezentuje się znacznie młodziej, niż wskazuje na to jej metryka. Postowi jubilatki towarzyszył dziękczynny wpis.

Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję i bardzo wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa! - napisała. Za moją ukochaną rodzinę, moich drogich przyjaciół, moje zdrowie, moją pracę, która pozwala mi działać, mój zespół, który daje mi siłę, mój związek ze zwierzętami i przyrodą oraz za miłość wszystkich moich lojalnych fanów. Życzę sobie wszystkiego najlepszego z okazji 57. urodzin!

Zobaczcie zdjęcia 57-letniej Salmy Hayek w bikini. Myślicie, że zawarła pakt z diabłem, by tak wyglądać?

Chcemy wciąż się rozwijać, a Twój głos jest dla nas bardzo ważny. TU krótka ankieta, w której możesz podzielić się z nami swoją opinią.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.