Sam Asghari twierdzi, że Birtney Spears pobiła go, kiedy spał. Skończył z PODBITYM OKIEM

Mikka 3 min. temu

Myślę że to nie żaden mąż, tylko jakiś opiekun/pracownik. Pewnie skończyła się umowa i koniec współpracy. A ten ślub to była jakaś szopka, inscenizacja,teatrzyk, tylko nie wiem po co, ale widocznie miało to coś na celu. Ci postawieni goscie: Madonna, baymoore, Hilton. Wszystko to była jakaś lipa. Potem ciąża, poronienie, to też mało wiarygodne. Myślę, że albo nie żyje, albo snuje się po domu jak obłąkana. Nigdzie jej nie widać, a zawsze każde wyjście odbywało się w asyscie paparazzi, nie wyjeżdża za granicę, na wakacje. Jedynie hawaje albo Meksyk. Dziwne, jak na osobę która po kilkunastu latach może wszystko..