Sam Asghari zamierza PODWAŻYĆ intercyzę, którą zawarł po zaręczynach z Britney Spears. Ujawniono SZCZEGÓŁY dokumentu

Kobieta 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Podpisywanie intercyzy jest chore. Robi się wtedy układ biznesowy i nie ma to nic wspólnego z małżeństwem. Ja mam spory majątek ale w życiu bym intercyzy z mężem nie podpisała. Mój mąż również niemało zarobił ale dopiero w trakcie małżeństwa, przed małżeństwem bywało u niego cienko. Jak podpisujesz intercyzę, wtedy staje się to układem i wiadomo że to nie prawdziwa miłość łączy ludzi. Takie rzeczy to mogą sobie robić ludzie co to bredzą że "miłośc nie istnieje jest tylko przywiązanie" i inne pierdolety