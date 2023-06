Samica rekina, która zaatakowała człowieka w Hurghadzie, była w ciąży. Ekspert wyjaśnia jej nietypowe zachowanie

Atak na Rosjanina miał miejsce 8 czerwca w pobliżu plaży Dream Beach w Hurghadzie. Rekina udało się schwytać i zabić. Jak przekazano, zostanie on teraz umieszczony w Hurghada Marine Museum & Aquarium. W internecie pojawiło się wideo, na którym można zobaczyć, jak pracownicy muzeum zajmują się mumifikacją rekina.

Rekin waży około tony, ma cztery metry długości, a jego paszcza ma szerokość 80 cm. Specjaliści przeprowadzający sekcję poinformowali, że rekin był samicą przygotowującą się do porodu. W jej ciele znaleziono kilka płodów. Zgodnie z przekazanymi informacjami, rekin, który zaatakował mężczyznę, dzień przed atakiem wpłynął na płytkie wody przy plaży Dream Beach, by upewnić się, czy jest to bezpieczne miejsce na poród.