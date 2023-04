Samochód Moniki Richardson w połowie skasowany przez szalonego kierowcę! Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia (FOTO)

Ttt 29 min. temu zgłoś do moderacji 3 10 Odpowiedz

Nie cierpię tych określeń: skasowany, blachy itp. Ten luzacki język. Traktujecie samochody jak jakieś zabawki a to środek do podróżowania i to nie najwygodniejszy. Ludzie, którzy codziennie dojeżdżają 100 km do pracy nigdy tak nie powiedzą. A tacy kak wy są zagrożeniem i zakałą w ich życiu.