Samolot, w którym miał lecieć prowadzący "Pytania na śniadanie", STANĄŁ W PŁOMIENIACH! "Pasażerowie wpadli w panikę"

Okazuje się, że nie wszystkim tegoroczny finał turnieju będzie kojarzył się jedynie pozytywnie. Prezenter Pytania na Śniadanie, Robert El Gendy, którego na co dzień możemy oglądać w śniadaniówce u boku Macademian Girl, został wysłany do Bischofshofen, by relacjonować zawody. Niestety, nie obyło się bez komplikacji. Okazuje się, że dziennikarz jeszcze na warszawskim lotnisku napotkał nieprzewidziane problemy. Samolot, którym Robert miał udać się do Austrii stanął w płomieniach: