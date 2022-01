"Samotna MILF" Małgorzata Rozenek odpiera zarzuty o drewniane aktorstwo w filmie Vegi. "DRAMAT INTELEKTUALNY"

Co ciekawe, wygląda na to, że wielu zagorzałych fanów twórczości pana Vegi nie jest specjalnie zadowolonych z obsady jego najnowszego obrazu. Angaż Małgorzaty Rozenek uważają oni za "spadek jakości" produkcji z "vegaversum", zupełnie jakby zapomnieli, jak trudno przyswajalne były poprzednie wyroby ich ulubionego reżysera.

Co za upadek jakości doboru aktorstwa. Pierwszy raz taka niska obsada; Toś se pan wybrał, nazwijmy to, aktorkę. Upadł pan bardzo; Dramat intelektualny; No tak, to jest właśnie poziom roli dla niej - czytamy.