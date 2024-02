Samuel Pereira opowiada o zarobkach Michała Adamczyka u Krzysztofa Stanowskiego. "Podzielenie tego na 12 miesięcy jest MANIPULACJĄ"

Krzysztof Stanowski nie przestaje rozwijać swojego Kanału Zero na YouTube. Po wywiadzie z Andrzejem Dudą, przyszedł czas na kolejną kontrowersyjną postać. Dziennikarz zaprosił ostatnio do studia Samuela Pereirę - byłego szefa TVP Info.

Samuel Pereira o zarobkach w TVP

Przypomnijmy, Michał Adamczyk zarabiał średnio miesięcznie 187 tys. złotych, Marcin Tulicki 89 tys. zł, Jarosław Olechowski koło 100 tys., zależnie od roku, ty tak kiepściutko 55 tys. miesięcznie - zwrócił się Stanowski do Pereiry.

Mówię o tym, że stawki prezenterskie nie odbiegały, stawki dyrektorskie, nie odbiegały. W momencie, w którym on zakończył pracę jako prezenter, dostał wypowiedzenie i to mu też weszło do tej sumy rocznej, więc podzielenie tego na 12 miesięcy jest po prostu manipulacją - dodawał.