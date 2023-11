Samuel Pereira pozywa Tomasza Lisa. Dziennikarz nazwał go "PORTUGALSKĄ ZNAJDĄ"

Mimo że Tomasz Lis nie kieruje obecnie żadną redakcją, nadal jest aktywnym dziennikarzem. Ostatnio głos zabiera najchętniej nie w gazetach, a na X (dawny Twitter). Jego ostatnio wymiana zdań na serwisie może zaprowadzić go do sądu. Chodzi o nazwanie Samuela Pereiry "portugalską znajdą".

Samuel Pereira obraził Zbigniewa Bońka w sieci

Samuel Pereiera szybko odniósł się do jego pytania. Zrobił to w wyjątkowo zaczepny sposób. Opublikował bowiem zdjęcie Bońka sprzed lat w koszulce reprezentacji Związku Radzieckiego.

Tomasz Lis vs. Samuel Pereira na X

Wtedy do rozmowy dołączył się niespodziewanie Tomasz Lis. Były naczelny "Newsweeka" nie ukrywał nawet, że nie pała sympatią do dyrektora TVP Info.

Gdy po meczu z ZSRR na mistrzostwach świata w Hiszpanii, remisie, który dał nam awans do półfinałów mistrzostw świata, Boniek wszedł do telewizyjnego studia w koszulce z napisem CCCP, to cala Polska wiedziała, że to skalp. Dziś portugalska znajda Pereira uznaje to za dowód kolaboracji Bońka z komunistami - napisał.