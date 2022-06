Sanah WZIĘŁA ŚLUB? "Wiedzieli tylko rodzina i najbliżsi znajomi"

maloma 30 min. temu zgłoś do moderacji 61 0 Odpowiedz

Teksty jej piosenek brzmią jak z generatora... można napisać jej piosenkę w kilka minut: Proszę Pana sorki ja palę papieroski Mi z oczu płyną łezki A tu różowe mam pinezki A Pan złamał mi serduszko Zaczaruj mnie dobra wróżko Bzy wącham sobie i róże Nie wytrzymam tego dłużej Ty już innej całujesz usta A ja czuję się tak pusta Refren: Tak bym chciała serce mieć ze stali A on przy niej szlugi pali Tak bym chciała nie kochać go już A on mi w serce wbija nóz Oglądam Netflix, nie jestem już księżniczką A ona pachnie twoją popielniczką Proszę Pana pan serce ma z lodu A ja bym chciała iśc do przodu Niby Warszawa ze znajomymi chill A wciąż tęsknię do tamtych chwil Już the end, a miało trwac do końca Inna jest Pana promykiem słońca Ja już odchodzę jak księżyc na ranem Pan na zawsze pozostanie draniem... Refren: Tak bym chciała serce mieć ze stali A on przy niej szlugi pali Tak bym chciała nie kochać go już A on mi w serce wbija nóz Oglądam Netflix, nie jestem już księżniczką A ona pachnie twoją popielniczką