"Sanatorium miłości". Janina i Anna zakopują topór wojenny, a Jadwiga DAJE KOSZA Władkowi: "Nie mamy o czym rozmawiać"

Janeczka, to nie my powinnyśmy się tłumaczyć - mówiła Anna.

Co ciekawe, innym punktem rozmowy był też stosunek innych uczestników show do Edwarda. Co prawda spora część kuracjuszy zaprzeczyła, jakoby nie darzyli go szczególną sympatią, ale nie wszyscy. Jak sam stwierdził, nie czuje się lubiany przez innych seniorów, jednak nie ma sobie nic do zarzucenia i jako powód wskazuje swoją "prostolinijność".