Sandra Kubicka i Baron "ROZSTALI SIĘ miesiąc temu", a teraz polecieli razem na Malediwy. Nadążacie?

W ostatnich tygodniach w mediach nie brakowało spekulacji na temat rzekomego kryzysu w związku Sandry Kubickiej i Barona. Pod koniec grudnia fani pary z zaniepokojeniem śledzili relacje celebrytów z niedawnych wakacji na Seszelach i już wówczas dopytywali ich o rozstanie. Internautów nie uspokoiło także opublikowane przez Kubicką instagramowe podsumowanie roku, w którym ta nawet słowem nie wspomniała o ukochanym. W końcu Sandra i Baron postanowili jednak udowodnić światu, że ich związek trwa w najlepsze i pochwalili się wspólnymi zdjęciami z sylwestra. Mało tego, w ubiegłym tygodniu zakochani pojawili się nawet razem na ściance. Kubicka odniosła się również do plotek o rozstaniu w ostatniej rozmowie z "Jastrząb Post", wyraźnie dając do zrozumienia, że między nią a Baronem wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Sandra Kubicka i Baron rozstali się? Celebrytka miała założyć konto na aplikacji randkowej

Sandra rozstała się z Alkiem jeszcze przed świętami. Stara się ułożyć swoje życie na nowo. Jest już na aplikacji Raya, to Tinder dla elit. Choć tak naprawdę... to w Alku była zakochana do szaleństwa i mam wrażenie, że do tej pory nie poradziła sobie z tym rozstaniem - zdradza źródło "Party".