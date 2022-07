Sandra Kubicka skrytykowana za "uczłowieczanie" psa i obwieszanie go fikuśnymi akcesoriami: "Urodź dziecko albo adoptuj, bo MĘCZYSZ TE PSY"

Ewa 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Tak to prawda. Piesek czy kotek to nie zabawka. Mam yorka i często zabieram go do fryzjera. Nie zapuszczam mu grzywki żeby mu nie ropialy oczka. A jeśli już to przebywam je wacikiem. nie robię mu kucyków bo to też może piłować jak człowieka. Zatem nie chce go męczyć. Jeśli uważasz inaczej to nie miej zwierzaków tylko kup sobie coś innego.