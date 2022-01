Sandra Kubicka słodzi Baronowi: "Najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła" (ZDJĘCIA)

Sandra Kubicka i Baron od momentu oficjalnego potwierdzenia swojego związku regularnie dają znać swoim fanom o intensywności łączącego ich uczucia. Zwłaszcza modelka dzieli się każdą spędzoną wspólnie chwilą, nie dając przytłoczonym miłosnym kontentem fanom odetchnąć.

Sandra i Alek są nierozłączni. Celebrytka z zapałem kibicowała ukochanemu, gdy ten w skupieniu oceniał uczestników "The Voice of Poland" z jurorskiego fotela. Nie zabrakło jej również na 38. urodzinach Barona, podczas których nie odstępowała go na krok.

Nie ma się więc co dziwić, że nowy rok zakochani powitali czułymi gestami i romantycznymi słowami. Kubicka nazwała Barona "najlepszą rzeczą, która jej się przytrafiła w minionym roku":

Best thing that happened to me in 2021. To był przepiękny rok rozwoju i dojrzewania. Wszystko się ułożyło tak, jak chciałam. Kolejny będzie jeszcze piękniejszy, bo przy Twoim boku, Alku. Abyśmy śmiali się tak jak najdłużej. Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Wam życzę! - pisała zakochana.

Członek zespołu Afromental odwdzięczył się podobnym aktem miłości, dziękując za obecność Sandry w jego życiu:

Z wszystkiego co mnie spotkało w 2021 roku najbardziej wdzięczny jestem za Nas! My Lady in red and me sliding into 2022 - opisał wspólne zdjęcie z celebrytką.

Podnieśli Wam poziom cukru?

